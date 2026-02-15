期待の表れだ。沖縄・那覇での2次キャンプ初日。巨人・リチャードが、阿部監督からマンツーマン指導を受けた。現在はコンタクト率を上げるように指示されており「言われたことを頑張るだけです」と汗を拭った。

意識は打球にも表れた。フリー打撃の35スイングで、ほとんどが中堅から右方向。1本のみだった柵越えも右越えだった。4番候補としても期待される右打者は「体を開かないように意識しながらやってました」と説明。持ち味の豪快な打撃はいったん封印し、バットの芯に当てるスイングを体に染みこませている。

阿部監督がレギュラーについて「白紙」と強調する中、競争が本格化する。3月1日までの那覇キャンプでは、15日の今季初の対外試合となる練習試合・広島戦からオープン戦を含めて7試合が組まれている。練習前のグラウンドでの円陣で指揮官は「ここからは競争。結果と内容だ」と訓示。「みんな戦闘モード（に見えた）。内容と結果だと言っているので、こだわってやってほしい」と期待した。

リチャードは那覇キャンプのテーマを「試合で打つために考える力と、最初に思ったことを最後までやり通すこと」と設定。練習前には沖宮を参拝し、獅子舞に頭をかまれた。かつてはブルージェイズに移籍した岡本や坂本ら主力選手が行う、恒例の邪気払い。自身初の地元・沖縄でのキャンプで、真のブレークへ競争を勝ち抜く。（田中 健人）