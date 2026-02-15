◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ アメリカ7−4日本(大会9日目/現地14日)

カーリング女子予選リーグの第4戦に挑んだ日本は、アメリカに完敗。通算1勝3敗となりました。

第3エンドに2点を奪われ、1−2となりますが、続くエンドは有利な後攻ですぐさま反撃。サードの小野寺佳歩選手がダブルテイクアウトを決めると、スキップ吉村紗也香選手が隙間を通すプレッシャーのかかるショットで2点を取り返します。第5エンドを終えて3−3で前半を折り返しました。

ところが後攻の第6エンドは、相手に1点のスチールを許すと、1点を追う第8エンドは、吉村選手のドローショットが中央をとらえきれず、痛恨の3点スチール。複数点が欲しい日本ですが、第9エンドも1点にとどまり、相手の勝ちを認めるコンシードを宣言しました。

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。日本はこの日、強豪スイスから勝利をあげましたが、連勝とはならず。通算1勝3敗で予選突破に向けて崖っぷちに立たされています。

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4−8 スウェーデン12日 負 7−10 デンマーク14日 勝 7−5 スイス14日 負 4−7 アメリカ15日 韓国16日 カナダ17日 イタリア18日 イギリス19日 中国