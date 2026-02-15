ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手が、インタビューに応じ、憧れの存在を明かしました。

銀メダルと銅メダル、日本人のメダル獲得に沸いた男子シングル。その試合から時間が経ち、銅メダルに輝いた佐藤選手がインタビューで、憧れの存在として羽生結弦さんの名前を挙げる一幕がありました。また羽生さんの演技をみることをルーティンとしており、「去年の世界選手権から(そのルーティンを)やっていたんですけど、(今大会の)ショートプログラムでできなかったので、それが原因かなと笑。よくなかった原因かなと思って、フリーはしっかりみてから臨みました」と躍動をみせた舞台裏を明かしました。

その映像をみるタイミングについては「本番アップの前であったり、6分終わってから。今回は6分終わってからみていました」と述べ、みる演目は時々で変わり、「今回はSEIMEIをみてオリンピックの雰囲気を高めてから臨みました」と話しました。

また佐藤選手は、このルーティンを行うきっかけについて聞かれた際には、「自分の中でほかの試合をみに行ったときに、スケートがしたくなる、早く試合したいなという気持ちになるなと思って」と気づきから着想したことを明かすと、「よい気分になるんですよ。動画とかで試合の雰囲気を高めていったら、もしかしたらよい演技が出来るんじゃないかと思って、世界選手権の時に羽生さんの演技をみてから本番演技したら、よい演技が出来たので、そこから取り入れるようにしました」といい影響を受けていることを語りました。

そして最後に佐藤選手にとって羽生さんはどういう存在かと問われると「いつまでも憧れの存在。羽生さんが築き上げてきたものは偉大なので、これからもこの先もずっと羽生さんを目標にして頑張っていきたい」と意気込みを口にしました。