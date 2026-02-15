操作方法を教わりながらロボットを動かす生徒たち＝９日、厚木市のクラーク記念国際高校

日中の中高生がロボットの操作技術を競う交流イベントが９日、厚木市のクラーク記念国際高校で開かれた。両国関係の悪化を背景に友好イベントの中止が各地で相次ぐ中、中国側の生徒らの強い希望で来日が実現した。「こんな時だからこそ」─。直接顔を合わせた生徒らは、親睦と相互理解を深める意義を体感していた。

交流イベントには、同校の１４人と中国側の中高生１１人が参加した。ロボットの設計開発に携わる「ロボットゆうえんち」（同市、岡本正行社長）が企画をサポートした。

生徒らが挑戦したのは二足歩行ロボットを操作して相手を横倒しにする競技で、トーナメント戦を実施。生徒らは「逃げて逃げて」「今がチャンス」などと声援を送り、勝敗が決すると拍手でたたえた。翻訳アプリを使いながら身ぶり手ぶりで会話を交わし、対戦後には連絡先を交換する姿も見られた。

昨年１１月の高市早苗首相の「台湾有事発言」で両国関係が冷え込み、今回の交流イベントも一度は開催が危ぶまれた。しかし中国側の生徒らは来日を強く希望。最終的には学校としてではなく個人参加の形式で実現にこぎ着けた。中国の生徒らは滞在期間中、鎌倉や東京都内も巡り日本の歴史や文化に触れたという。