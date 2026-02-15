『コンビニ兄弟』主演・中島健人を取り巻くキャストに田中麗奈、鈴木福ら決定
中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）の放送日時が、4月28日から毎週火曜22時と決まった。また追加キャストとして、田中麗奈、鈴木福、曽田陵介、光石研、馬場徹、齋藤潤、中原丈雄、萬田久子、柄本明、舘ひろしの出演が発表された。光石はドラマの舞台・北九州市の出身。
本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
中島演じる主人公・志波三彦は、テンダネス門司港こがね村店の店長。フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている。コンビニには似つかわしくないほどの色気を漂わせ、なぜ門司港に？ なぜコンビニの店長に？ という謎に包まれている。
追加キャストとして、田中麗奈が演じるのは、テンダネスの4年目のパート店員・中尾光莉。夫・康生と高校1年生の息子・恒星との3人暮らし。店長・志波を題材にした WEB漫画『フェロ店長の不埒日記』を連載中で、ランキング3位になる。熱心に仕事をする傍ら、店長の志波を日々観察しており、オタクスイッチが入ると妄想が止まらなくなる。
鈴木福が演じるのは、テンダネスの新人アルバイト・廣瀬太郎。山口県下関市の大学3年生で、バイクで門司港まで通っている。真面目で素朴な性格。自分は何もかも普通で平凡な人間だと思い込んでいる。店長の志波の妹からなぜか慣れつかれることに…。
曽田陵介が演じるのは、テンダネスのアルバイト・高木恋斗。あだ名はウクレレくん。面接の時、ウクレレ柄のアロハシャツを着てきたのを見た志波が思わず「ウクレレさん」と呼んだことからそう呼ばれている。アロハシャツとリーゼントの髪型がトレードマーク。コンビニのバイトで運命の推しに遭遇するのだが…。
光石研が演じるのは、テンダネスのあるこがね村ビルの上にある高齢者用マンションに住んでいる大塚多喜二。1年前に名古屋から引っ越してきた。家庭のことは妻に任せ、仕事一筋で定年まで勤め上げた、ザ・昭和の男。人づきあいも苦手でコンビニが大嫌いだが、ひょんなことからテンダネスでの交流が始まる。
馬場徹が演じるのは、光莉の夫・中尾康生。北九州市の職員で観光課に所属している。大の釣り好きで、釣った魚をさばいて調理もする。光莉とは学生時代からつきあって、大恋愛の末結婚。妻のWEB漫画を応援しているのにはある理由があるのだが、息子の恒星は知らない…。
齋藤潤が演じるのは、光莉の息子で地元の高校に通う中尾恒星。反抗期で、光莉の描いたWEB漫画、康生の釣りなど、両親の趣味を冷めた目で見ている…が、ある日、街でとんでもない光景を目にしてしまう…。
第1回メインゲストの中原丈雄が演じるのは、テンダネスから徒歩10分ほどのアパートに一人暮らしする浦田茂雄。テンダネスの会長肝煎りの「イエローフラッグランチ」という昼のお弁当を、誰よりも早く食べに来る常連さん。気難しい性格だが、実はある思いをもってコンビニ店員に接していることが分かるのだが…。
萬田久子が演じるのは、テンダネスのあるこがね村ビルのオーナー夫人・能瀬麗華。こがね村ビル婦人会の会長にして志波三彦ファンクラブのリーダー。能瀬の計らいで、住民専用だった談話室をテンダネスのイートインスペースとし、その掃除も行っている。ビル内には、さながら志波のファン部屋のようなミーティングルームも作り、婦人たちをまとめあげている。店長の志波が門司港に現れた当初からの知り合い。
柄本明が演じるのは、門司港観光大使の梅田正平（通称・赤じい）。赤い三輪車と赤いオーバーオール姿で、手作りの門司港観光マップを配って観光案内をしている。 ある秘密があるらしい。店長の志波が門司港に来た際の経緯を知る人物の1人。節度を守らない志波ファンが現れた際は、追い払ってくれる。テンダネスの用心棒のような存在でもある。バナナラテのペットボトルが大好物。
舘ひろしが演じるのは、テンダネスの創業者・堀之内達重。強烈なリーダーシップと実行力を持ち、一代で九州全域に展開するチェーン店に育て上げた。「ひとにやさしい、あなたにやさしい」がお店のモットー。ご意見箱を各店舗に設置し、届いた手紙にもすべて目を通している。志波のコンビニ愛の原点ともなった人物で、店内ポスターやCM映像にも登場する。志波が門司港でなぜコンビニの店長をしているのか…謎を知る人物。
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、NHK総合にて4月28日から毎週火曜22時放送（全10回）。
山本敏彦（制作統括・NHK エンタープライズ）からのコメントは以下の通り。
■山本敏彦（制作統括・NHK エンタープライズ）コメント
福岡県北九州市門司港を舞台にしたコンビニの物語と一目でわかるキービジュアルとロゴデザインをデザイナーの吉良進太郎さんが制作してくださいました。看板には今にもフェロモンがこぼれ落ちてきそうな主人公・志波三彦（中島健人）がほほえんでいます！ その下には謎の人物が…。
そして、町田そのこさん原作をドラマ化するにあたり、すてきな出演者の皆様を迎えることができました。この役にはもうこの人しか考えられない方々ばかりです。根本ノンジさんの脚本も最高に面白いです！ 自分の居場所がないと悩む人たち、将来に不安を持つ人たちに、そっと寄り添えるハートフルヒューマンコメディー！ 座長の中島健人さんのおかげで、収録の日々が楽しく、最高のエンターテイメント作品が誕生しそうです。
2026年4月28日（火）総合テレビ夜10時スタートのドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜日夜10時、全10回）をどうぞ、お楽しみに！
