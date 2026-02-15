巨人・石塚裕惺内野手（１９）が１５日の広島との練習試合（那覇）に「４番・三塁」で出場することが１４日、決定した。沖縄での実戦へ向けて、かねて「監督も沖縄からは結果、内容を見ていくと言っていましたし、結果を求めながら、いいパフォーマンスを出せるように準備していきたい」と闘志を燃やしていた高卒２年目。今年のチーム初対外試合で「４番」を任されることも期待の表れだろう。

広島戦を翌日に控えた中、実戦形式のライブＢＰでは船迫から右前打を記録。宮崎でのライブＢＰと紅白戦を含めると５打数４安打４四球で「結果が出ているのはいいこと。それは継続したいです」と表情を引き締めた。守備でも三塁の位置に入ったシートノックでは、ユニホームが泥だらけになりながら軽快な動きを披露。沖縄キャンプ初日から存在感が際立った。

練習前にはチームで沖宮を参拝。獅子に頭をかまれる恒例行事には、リチャードらとともに石塚も選ばれた。かつては岡本和真（ブルージェイズ）もかまれた“縁起物”で「いいことがあるといいですね」とニッコリ。がむしゃらに、レギュラーへの道をひた走る。