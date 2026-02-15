◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

１次リーグで日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。第８エンド（Ｅ）を終わって、３−７と４点差に広げられた。

３−３の同点で後半に入った第６Ｅ。フォルティウスは有利な後攻だったが、意図した陣形をなかなか作れない。最後、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が、相手のストーン（石）に当て、自分の石を最も中心に近いところに置くはずが、それがずれた。相手の石が最も近くなり、１点を奪われた。

第７Ｅは、フォルティウスは有利な後攻のまま。２人目のセカンド小谷優奈が、２つの石を同時にはじき出すダブルテイクアウトを決め、両チームともに得点が入らないブランクエンドをつくるお膳立てに成功。ブランクエンドなら、第８Ｅもフォルティウスは有利な後攻になる。その作戦の通り、ブランクエンドで３−４で第８Ｅに入った。

しかし、第８Ｅは、相手のスキップにプレッシャーをかけられた。最後、最も中心に近い位置に石を置くのが困難なショットを吉村が要求され、その重圧にミスが出た。吉村の石は、意図した位置よりも長く滑り、相手に３点を許す痛恨のミスとなり３−７と４点差となった。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなった。しかし、３戦で世界１位のスイスを７−５で破る金星で、通算１勝２敗となった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。