（横綱昇進披露宴/） 昨年5月に大相撲の第75代横綱となった大の里（25＝二所ノ関部屋）の昇進披露宴が14日、東京都内のホテルで開かれ、木原稔官房長官や日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら約2000人が出席した。

大の里は史上最速13場所で横綱に昇進したが、その後4場所で優勝は1回。昨年九州場所は途中休場。1月の初場所も10勝に終わった。冒頭で八角理事長が「これからが正念場。重圧をはね返す方法は稽古しかない。稽古も横綱だと言われるようにやってほしい」と激励。大の里も「一場所一場所が勉強だと思う。稽古に精進し、横綱として力士の模範になるよう努めていく」と決意を示した。

披露宴の終盤には歌手の工藤静香（55）がサプライズ登場。大の里の師匠である二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）とおかみが大ファンであることから実現し、リクエストのあった「慟哭」「嵐の素顔」の2曲を熱唱して花を添えた。

工藤は力士の印象を「強くて優しくてどーんって立派」と述べ、若くして頂点に上り詰めた大の里に「相撲の素晴らしさを伝えていってほしい」とエール。降壇後には、二所ノ関親方の子供を抱っこするほほ笑ましい場面もあった。