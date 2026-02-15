母が大好きだった東京マイルを先頭で走り抜けたドリームコア。重なるのはG1・2勝・名牝ノームコアの面影だ。母でも重賞2勝（18年紫苑S、19年富士S）を挙げたルメールは「1、3、1着と実績のある馬だったので自信を持って乗りました。いい瞬発力でしたね」と満足そうに振り返った。

最大の難関は残り400メートル地点。好位インからはじけるだけの手応えでも、前の2頭をさばくスペースがない。ジリジリとじれる展開。それでも集中力を維持して機をうかがう。ようやく進路が空いたのは残り200メートル付近。一瞬でトップスピードに乗ると、後続を1馬身半突き放した。ルメールは「リードホースの後ろでちょうどいいポジションを取れた。（道中は）元気いっぱいでハミを取っていたけど、最後は凄くいい反応をしてくれた。強い走りでした」と称えた。

同舞台の19年ヴィクトリアMを制した母も管理した萩原師は「しっかり脚を使って変わり身を見せてくれた」とコメント。そのノームコアは重賞初制覇が3歳秋でクラシックとは無縁だったが、娘は早い時期から賞 金を加算することができた。同師は「今後は馬の様子を見て決めたいと思う」と話すにとどめたものの、1冠目の桜花賞（4月12日、阪神）への出走権は手にした形だ。母から受け継いだ名前と才能は、いつだって大きな自信に。まだ見ぬ夢を追いかける春が待っている。

◆ドリームコア 父キズナ 母ノームコア（母の父ハービンジャー）23年2月5日生まれ 牝3歳 美浦・萩原厩舎所属 馬主・吉田勝己氏 生産者・北海道安平町のノーザンファーム 戦績4戦3勝（重賞初制覇） 総獲得賞金6018万9000円 馬名の由来は夢＋中心（英語）。