◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第9日 ジャンプ 男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が14日（日本時間15日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール)は銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルを獲得しており、これで3つ目。98年長野五輪の船木和喜に並び、同一大会では日本勢最多となった。中村直幹（29＝フライングラボラトリー）の競技後インタビューが話題となった。

日本代表からは小林陵侑、二階堂、中村が出場。1回目で140メートルの大ジャンプを見せた二階堂がトップとなった。メダルを争う中で、2回目のジャンプではドメン・プレブツ（スロベニア）がヒルサイズ超えの大ジャンプを見せてトップに。最終ジャンパーだった二階堂は安定したジャンプを見せたが、136.5メートルでブレブツには届かず銀メダル獲得となった。

1回目11位だった小林は、138.5メートルの大ジャンプで6位となった。中村は16位となった。

競技後に中村は「今までやってきたこと、準備してきたことは最低限やることはできた」と振り返った。

チームジャパンについては「みんな仲が良かった。オリンピックには来てないですけど、佐藤幸椰選手や内藤選手など面白い選手もいるので、オリンピックだけでなくワールドカップも見てほしいと思います」と五輪に出場してない選手の名前を挙げていた。

ネットでは「人柄が素敵」「インタビュー素敵だった」「ナイスコメント！」「涙が出る」「絶対愛される上司」「オリンピックに出てない他の選手の名前あげるのさすが！」「オリンピックに選ばれなかった日本選手とスキージャンプへの注目もしっかり伝えて、関心がここだけで終わらないようにしてもらいたい」「日本の良きリーダー」などの声が上がった。