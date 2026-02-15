強行出場の代償　女子滑降ボン、壮絶な手術も左足切断の危機　専門医が問題視「足を残して歩けるように」【冬季五輪】

女子滑降で転倒し、雪面に打ち付けられたボン(C)Getty Images

壮絶なアクシデントの代償は、やはり大きかった。ミラノ・コルティナ冬季五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折で3度の手術を受けているリンゼイ・ボン（米国）。さらに2度の修復手術を予定しているという41歳は、片足断裂の危機に瀕しているという。

そもそも無謀な挑戦だった。大会の約1週間前のワールドカップで左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負ったボンだったが、「逆境が大きければ大きいほど、私は自分の中にある最高の力を引き出すことができる」と強行出場を決意。公式予選などで上々の滑りを見せていたが、迎えた予選ではスタートからわずか13秒で踏ん張りがきかずに転倒。旗門に右腕を引っかけて投げ出される形となった彼女は、身体を雪面に激しく打ち付けた。

自力で立ち上がれずに、ヘリコプターで救急搬送されたボン。当人はSNSなどで「後悔はない」と気丈に発信。回復に向かっていることを示唆しているが、医学界からは厳しい見解も示されている。

フランスのラジオ局『RMC Sport』の整形外科医ベルトラン・ソネリ・コテ博士は、「彼女の今の目標は、何よりもまず、足を残して歩けるようになることだ」と断言。「彼女は厳重な経過観察を受けた上で手術を執行した。その治療で大量出血や壊死、感染を防ぐために筋肉を切開した。この危険な段階をすぎたら骨をしっかりと治癒させるために骨折部にプレートを装着する必要がある」と治療の複雑さを論じ、「ハイレベルなスキー競技に復帰できる段階ではない。あのような怪我の場合は切断する可能性もある」と論じた。