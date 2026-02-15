日本勢の躍進に水を差す“不満”　豪メディアが銀メダル選手の採点に疑問符「不当な扱いを受けたのではないか」【冬季五輪】

名手ジェームズに下された採点に豪州メディア内で不満が相次いだ(C)Getty Images

日本勢の躍進が光った一夜に、“異論”が飛んだ。

国際的にも話題沸騰となったのは、現地時間2月13日に行われたスノーボード男子ハーフパイプ決勝だ。日本代表の戸塚優斗が金メダルに輝き、山田琉聖も銅メダルを獲得した同競技は、「まさに桁外れ」（英公共放送『BBC』のティム・ウォーウッド氏）と絶賛されるハイレベルな争いが展開された。

し烈だったからこそ、わずかに金メダルに手が届かなかった側からは、採点結果に恨み節が飛んでいる。豪州版の『Yahoo! Sports』は、「スコッティ・ジェームズは『強奪された』という議論が起こる」とリポート。戸塚に僅差で銀メダルを手にしたスコッティ・ジェームズに下されたジャッジの辛さを嘆いた。

31歳のベテランボーダーも内容は悪くなかった。五輪での3度目の正直で頂点を狙ったジェームズは、2回目の試技で、高難度の技を決めて93.50点をマーク。しかし、逆転を狙った3回目で転倒。戸塚に及ばなかった。

豪州国内で吹き荒れたのは、2回目の試技に対する評価の低さに対する疑問符。同チャレンジでジェームズは、スイッチバックサイド1440からバックサイド1440へと繋げる高難度の技を矢継ぎ早に成功。たしかに技術の高さは目を引くものがあった。

ゆえに「ジェームズが銀メダルに終わった時、オーストラリアは3つの金メダルを獲得するべきだったと多くの人が考えていた」と伝えた豪州版の『Yahoo! Sports』は、試合を中継していた放送局『Channel 9」の解説者で、同国のスノーボード界の先駆者と称されるミッチ・トムリンソン氏による「大会のハイライトとなる滑走もあれば、歴史を作る滑走もある」と無念がった言葉を伝えている。