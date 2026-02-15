▼4着マスターソアラ（横山武）敗因はいろいろとありますが、テンションが上がり過ぎたことが一番大きかったです。

▼5着モルニケ（田辺）稽古の動きが良く楽しみにしていた。まだ成長の余地はあるけど頑張っている。

▼6着モートンアイランド（キング）まだ2戦目なのに良いレースができた。若さは見せたが、今日の経験は次につながる。

▼7着マルガ（武豊）折り合いが付いて道中の雰囲気は良かったが、追ってから伸び切れなかった。

▼8着レディーゴール（菅原明）前に乗せてもらった時より成長を感じた。しまい勝負で伸びていた。

▼9着ギャラボーグ（杉山晴師）返し馬は良く感じたが、ゲートで悪さをして進んでいかず、直線はササっていた。調教では分からない面が出てしまった。

▼10着ザバルガド（長浜）最後までジリジリ脚を使って前をかわしてくれた。これから良くなる。

▼11着ラヴノー（石橋）1コーナーで上手にハミが抜けたが、最後にギュッとした脚は使えなかった。

▼12着タイムレスキス（石川）直線を向いて苦しくなったが、気性は素直で伸びしろがあると思う。

▼13着ゴバド（岩田康）素直だけど、まだ若馬。これから自分のレースができるようになってくれれば。

▼14着ミツカネベネラ（津村）返し馬で落ち着かず、汗もかいていたしゲートの中も良くなかった。

▼15着ニシノサリーナ（池添）馬の後ろに入れた途端に手応えがなくなった。初めて、もまれる競馬をした影響があったのかも。

▼16着フェーダーローター（原）相変わらずスタートは上手だった。距離を詰めてみても良さそう。