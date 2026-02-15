カブス・今永昇太投手と鈴木誠也外野手が14日（日本時間15日）、アリゾナ州メサでのキャンプでライブBPで対戦した。

1打席目は1ボールから、82マイル（約132キロ）のスライダーを左中間へ特大本塁打。2打席目はカウント1ボール2ストライクから83マイル（約134キロ）のスプリットで空振り三振となった。

今永は打者5人に対して22球を投げ、1安打、1本塁打、2三振だった。

鈴木は右腕ウェブとも対戦し、直球を右中間に特大本塁打でファンの度肝を抜く。今日2人の投手から3打数2安打2本塁打。WBCに向け順調な仕上がりをみせている。

今永は鈴木について「何がすごいかって、多分、彼自身はいろんな変化をしてると思うんですけど、僕からしたら、何も変わってない。あの間の取り方とか、スイングの軌道とか、体の強さとか、独特のプル（引っ張り）の打球の角度とか、ま、今日のホームランもそうですけど、日本と何ら全く変わってないっていうのが彼の凄さだと思うんで。何も変わらずにアメリカで、あの、純粋に勝負してるところが、僕はすごいなと思います」と語った。