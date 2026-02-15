巨人の松本剛外野手（３２）が１４日、日本ハムからＦＡ移籍後初打席初スイングで初安打を放った。那覇キャンプ初日にカウント１―１から行ったライブＢＰに今季初めて臨み、山崎伊織投手（２７）から右中間にライナーで運んだ。中堅のレギュラー候補が背番号「９」での初の実戦形式で持ち味の広角打法を披露した。開幕投手候補の山崎も許した安打はこの１本のみで、打者のべ１０人に１安打３奪三振と好投した。

直球の軌道からギュンと沈めた。決め球は外角低めのフォーク。山崎の一投に通算２４４７安打を誇る坂本勇人のバットは空を切った。空振り三振。「まだまだこれから。シーズンに入ったら完璧に振るか分からない」と冷静に分析したが、セルラースタジアムで湧き起こる拍手と指笛はマウンド上へと注がれた。

気温２２度、快晴の那覇キャンプ初日。「トレーニングの疲れもあって体は重いけど暖かい中でできてうれしい」と今季初のライブＢＰに臨んだ。２セットに分けて３２球、計１０打席分で安打性１。３年連続２ケタ勝利投手の貫禄を示した。カウント１―１からの設定で奪三振３。大城、坂本、最後はポスト岡本候補のダルベックを直球で見逃し三振。最速も１４８キロと初の実戦形式で上々に思えるが「もっと精度良く。やることはいっぱい」と満足はしなかった。

先頭の甲斐には４球全て直球勝負で二ゴロ。変化球のサインに２度首を振って押し込んだ。オフから取り組むのが球威とキレの向上。球を受けた岸田も「手元の強さを感じる」と昨季からの進化を実感し「ブルペンでも『集中して狙いに来てるな』と。練習のためのブルペンじゃないと毎日受けてて思う」とマウンドに上がるまでの過程にうなった。

阿部監督は「しっかり準備してくれたんだなってのは見えた。これを持続してほしい」と信頼のコメント。自己最多１１勝、チームトップ１５６回１／３で防御率２・０７の昨季を経て「１年を通して高いパフォーマンスで、チームに１勝でも多く」と右腕。温暖な沖縄で一段ギアを上げた。（堀内 啓太）