◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末 守司】五輪初出場で個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルを手にしている二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５・０点で銀メダルだった。１回目で１４０メートルのビッグジャンプを見せ１位に立ったが、２回目は１３６・５メートルと伸ばせず、首をかしげた。銀メダルが確定すると、悔しそうな表情を浮かべた。今大会、日本勢１５個目のメダルとなった。

二階堂はここまで今大会３種目に出場。男子個人ノーマルヒルで銅メダル、混合団体も銅メダルを獲得。この日の銀メダルを含めて、日本ジャンプ陣過去最多に並ぶ１大会３つ目のメダルとなった。１９９８年長野五輪団体ラージヒル金メダル、個人ラージヒル金メダル、個人ノーマルヒル銀メダルの船木和喜に次いで２人目の快挙だ。通算獲得メダル数３個も船木、原田雅彦、葛西紀明、小林陵侑に並んで日本人ジャンプ陣歴代最多となった。１７日には小林陵侑とのコンビで臨む新種目「スーパー団体」も残っており、単独最多４個目のメダル獲得への期待も膨らんできた。

◆二階堂 蓮（にかいどう・れん）２００１年５月２４日。北海道・江別市生まれ。２４歳。江別大麻泉小―江別大麻東中―下川商高―東海大（中退）。父学さんも元ジャンプ選手。２０２３、２５年世界選手権に出場し、２６年１月にＷ杯初優勝。趣味は映画観賞。