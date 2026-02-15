阪神の沖縄キャンプを視察中の岡田彰布オーナー付顧問（68）が14日、報道陣に取材対応し、左アキレス腱損傷で離脱した石井大智投手（28）の代役に、新外国人のカーソン・ラグズデール投手（27）を候補に挙げるなど、岡田節を披露した。佐藤輝明内野手（26）、森下翔太外野手（25）が参戦するWBCの影響にも触れた。

◆石井離脱 石井のけが以外は順調というか、まああれやけどなあ。そのけががめっちゃ大きいけど。なあ。こんなん予測できないことやから。まあなあ。けが人はある程度準備はせなあかんけど。なあ。おーん。大きすぎるわな。けががなあ。いろんな意味で大きいわな。そら、もうなったもんはしようがないからなあ。ほかでカバーするしかないもんなあ。

◆代役は 出てこささなあかんわな、そらお前。作らんとあかんわな。作るといっても、難しいけど。そういうのはせなあかんわな。まあ、一番てっとり早いのは外国人やけどなあ。ちょっとわからんなあ。あれなあ。変化球投げたらほとんどワンバウンドばっかりやったもんなあ。まっすぐはな、いいな、力のある。でもブルペンのボールだけではわからん。外国人に関しては。

◆それはラグズデールか いや右やな、右。名前知らんわ。おう、でっかい方。おー、でかいやつ。2メートルのやつ。顔見てもわからへんのやから。

◆及川も果たして 及川にしても去年良かったから、今年もあの感じでというのが理想やけどな。きのう及川になんでマメできへんようになったんかと言ったところや。おれのときは2回もマメ作りやがって。笑ってたわ、あいつ。きのう（ライブBPで）外国人と及川が投げると思ってたからな。それでか。マメできてません言ってたのに。去年のがそら自信にはなるやろけど、そのまま去年の感じで開幕から行くと本人はそのつもりやろうけど、なかなか難しいところはあるからな。だから、何回がオープン戦で投げて、そういう感覚で行けたら、そらいいけど、ポンポンと行かれた（打たれた）ときにな、どうなるか、それが心配や。

◆右では湯浅も 湯浅もボールしんどいで。この前も具志川で見たけど、すぐに寒いから止めるいいよったけど、そんなにボールがな、いいときの感じというか、おれはいいとき見てないからな。だから波がありすぎるよな。調子いい、調子悪いはブルペン陣はあんまりあったらあかん、いつも同じような感じでブルペン陣は待機せんとあかん。先発はちょっと調子悪かったら、一回飛ばしてとか調整期間が取れるけど、中継ぎはそれができんからな。やっぱり調子悪くても、ある程度1イニングとかは悪いなりに投げないとあかんし。そのへんは中継ぎの方が難しい。調子の波を少なくせないかんから。いつ投げるか分からんからな。ゲーム展開でな。そら先発の方が楽やわ。中6とかちゃんと空けて調整できるからな。

◆有事への備え だから、そう、悪いこと考えてしまうよな。そういうことやんか。あれはな、あいつが当たってから（昨年の交流戦期間中に石井が頭部に打球を受けてから）7連敗やからな。そこはもう1年間考えたら、やっぱりな、そういうアクシデントがあるっていう時の備えの戦力っていうかな。そらもう絶対必要やわ。何もアクシデントなかったら、それでええわけやから。あった時でな、そこで慌てるんじゃなしにね。あってもそれをね、補うような戦力を作っとかなあかんもんな。いてる、いてないちゃうねん。作らなあかんからな。わかりきってることやから、これ。

◆ディベイニーの守備は そうやなぁ守備がなぁ。これはシーツもそうやったけど、やっぱり土のグラウンドじゃね。あれなんで守れたって広島やからって。固いグラウンドでな、土でな、ボンボン、ボンボン来るからやで。甲子園はやっぱりちょっとグラウンドいいからな。いいうことはちょっと柔らかいからな、そんなんやっぱ足で追いかけて行かなあかんからね。だからずっとな、アメリカでどうなんやろな、そういう固いグラウンドでな、まして芝生があったり、人工芝とかでボールが来るような、向こうは打球速いやんか。結局待ってても来るという。日本はやっぱりな、左の足の速いやつは、ちょこんと内野安打を狙いに行くよ。ショート前っていう。そういうバッターの違いもあるからな。そう考えると、やっぱり足を使わんとショートはしんどいでって、俺はね。だからシーツなんか、俺、ショートが守らす気なかったもん。最初からファーストミット作れ言うたから。いや、それはお前、20年以上、アメリカで野球してたらなかなか慣れへんぞ。人工芝は得意やと思うで。三遊間すぐ逆シングル入るやろ。あれ人工芝って球足が速いからすぐ逆シングルに入りよる。でも日本の教え方って言ったらやっぱり正面に入れって言う。足を使ってな。その正面に入れるかどうかやわな。自分が20年以上前、ちっちゃい時から野球やってて、あの辺の打球はもう逆シングルで捕るというな、そういう体が染み付いとるやんか。慣れいうのは、そんなもんやからな。その辺のなんか怖さはあるわな。

◆WBC組への期待 期待ゆうてもどんな使い方するか分からへんからな。そんなんお前。WBCはWBCで頑張って、けど本チャンはシーズンやで。なぁ。そんなん。WBCだけ頑張って本チャンあかんようでは困るねん。うーん。だから、野手はなぁ、どうなんやろうなあ。どういう使い方になるんやろ。こっちにおったらな、調子が悪なったら居残って特守するとかさ、そういうことできるけど、向こういってもうたらそんなできひんやろ。自分の調整が。だからそこやろな。そら向こうは井端（監督）がどういう使い方をするか分かれへんわけやからな。やっぱり試合に出るアレが少なかったら実戦不足なるで、そらな。

◆ドラフト1位・立石は マシンのあれだけ見た。中でな。トレーナーが投げとったけど。あれは見たけど、まだまだそれはな。森下もそうやったけど、ちょっとやっぱり（スイングを）持ち上げるな。こうなぁ。あれはなんかフライ革命じゃないけど、そういうアレがあるのかなあ。もうフライって言えへんやんかみんな、結局。やっぱり原点に戻るよな、打ち方ってな。昔の一番理にかなった打ち方に戻りよる。その時だけはすごいこと、すごい打ち方、脚光浴びるけどすぐ戻るやんか。ライナーとかボールにスピンをつけるとかな、鋭いライナー性の打球がいくとか。そういうな、考え方をプラスしたらめっちゃくちゃ打てると思うけどな。まずどこ打つよりポジションがあれやわ。どこをやらすかよな、まずはな。

◆でも優勝候補は本命 そら強いやん。普通に考えたらそら強い。他弱いやろ。見てもわかるやんか、他を。打つやつもおれへんようになってるし、去年あんだけ弱かったのに。それより弱なってるってことやからな。普通に考えたら勝つの当たり前やんか、おーん。

◆日本シリーズは北海道？ だから新庄（監督）に言っといたよ。『今年（交流戦で）北海道ないからお前、日本シリーズしか北海道行けへんから』って新庄に言うといたよ。なぁ、行けへんからさぁ。北海道はちょっとなぁ、行かんとあかんやろ。