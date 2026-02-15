右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復活を期す阪神・下村海翔投手（23）がキャンプ第3クール4日目の14日、今春初めて宜野座組に合流し、プロ入り後初めて藤川監督ら1軍首脳陣が見守る中でのブルペン投球を敢行した。直球中心の32球に、視察した他球団スコアラーからは感嘆、警戒の声が相次いだ。23年ドラフト1位右腕が鮮烈な“1軍デビュー”を果たした。

下村から放たれるボールは、捕手が構えるミットに寸分の狂いもなく吸い込まれていく。藤川監督も見守る中、自身初となる宜野座のブルペンに立ち32球。24年4月のトミー・ジョン手術に伴うリハビリ中という身ながら、見る者が息をのむ圧巻の投球を披露した。

「リハビリ段階で抑え気味だけど、やっぱりいい球を投げる。フォームとバランスがとにかくしなやか。（阪神投手陣に加われば）脅威でしかない」

熱視線を送った後、広島・土生翔平スコアラーは驚きの声を上げた。右腕の投球を間近で見るのは初。「リハビリだから、と思っていたんですけど…」想像以上の仕上がりに目を丸くした。さらにカーブについては「森下（に似ている）かなと思った」と自軍のエース格を引き合いに出して警戒。同じく見守った中日・鈴木翔太スコアラーも「高めの真っすぐに強さを感じた。本当にバランス良く、いい球を投げる」と、素材の良さを認めた。

「今日良ければブルペン管理がなくなり、自由にブルペン投球ができるようになるという日。こちらに来て、安藤（投手チーフコーチ）と私で見て。バランス良く投げていたと思う。また一つ段階を上げてマウンドにつなげていってほしい」

藤川監督は、宜野座に下村を呼んだ意図を説明。右腕の現状を自らの目で確認し、ブルペンでの自由投球解禁へ、ゴーサインを出した。まだリハビリ組のため本人の取材対応はなかったが、球団内外の反応が、能力の高さを雄弁に物語った。

「3月に向けてやっていってほしい」と指揮官。2月中は実戦登板することなく調整に努めさせ、順調なら3月中にも実戦形式練習へとステップアップする。2軍でも実戦未登板の投手への異例ともいえる待遇は、期待の表れに他ならない。アキレス腱損傷による石井の負傷離脱は痛恨の極み。だが猛虎には、まだまだ“石井級”未完の大器が控える。 （松本 航亮）

≪下村の経過≫

▽24年4月11日 トミー・ジョン手術を既に受け、退院したことを球団が発表。

▽10月22日 甲子園球場での秋季練習に参加。トミー・ジョン手術経験者の藤川監督から「焦らず、ゆっくり調整して」と声をかけられたと明かす。

▽25年4月10日 SGL尼崎でプロ入り後初めて捕手を座らせてのブルペン投球。

▽8月17日 SGL尼崎でシート打撃に登板。打者6人を相手に最速153キロを計測。下旬に2度目の登板後は不調でペースダウン。

▽26年1月29日 SGL尼崎で捕手を座らせてのブルペン投球を再開。

◇下村 海翔（しもむら・かいと）2002年（平14）3月27日生まれ、兵庫県西宮市出身の23歳。九州国際大付（福岡）では甲子園出場なし。青学大では東都リーグ1部通算7勝。23年ドラフト1位で阪神入り。24年4月に右肘の手術を受け、1、2軍ともに登板なし。1メートル74、70キロ。右投げ右打ち。