「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）

巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）が、宮崎市で始まった侍合宿を訪問し、ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンに愛情あふれるメッセージを送って激励した。

◇ ◇

（ＴＶインタビュー）

−侍ジャパンのジャンパーを着て激励に訪れた心境は。

「わざわざ用意してくださったので恐縮しております。私にとっても初めての経験というか、初めての場所なんで、たくさんの方とあいさつできましたし、そういう意味では良かったと思います」

−佐藤輝選手と話し込む場面があった。

「私から『去年、素晴らしいシーズンを送られておめでとうございます』と。またチームとしても優勝しましたし、『自分は子供の時タイガースファンだったよ』っていう話。それ以外はあんまりちょっと詳しい話はあれですけどね」

（ペン囲み）

−井端監督といつかは訪れるっていう約束をされたと。

「約束というか、お願いされて、何とか来れるよう努力しますと」

−侍ジャパンのジャケットが似合っているが、着心地は。

「本気で言ってる？（笑）」

−本当に似合っている。

「本当に？でも高校生の時、ジャパンのユニホームで海外で試合したんで、その時の気持ちがよみがえって光栄でした」