「卓球・大阪国際招待卓球選手権」（１４日、エディオンアリーナ大阪ほか）

中国、台湾、エルサルバドル、ペルー、タイ、米国などの外国からと国内の招待選手を含めて約２４００人が参加。男女１０種目で技を競い合った。男子ダブルスでは岩井田駿斗、中野琥珀組（野田学園高）がフルゲームの末に勝利。女子は高森愛央、新谷莉央組（四天王寺高）が社会人ペアを下した。

勝利の瞬間、高森は左手、新谷は右手で同時に拳を握るガッツポーズ。ペアを組んで１週間とは思えない息ピッタリのコンビネーションで一気に頂点まで駆け上がった。

実力派の２人。高森は昨年１２月の近畿高校新人大会のシングルスで優勝、１月の全日本ジュニアでは準決勝で張本美和に敗れたものの３位に入った。新谷も近畿新人大会で３位。２人が組めば社会人ペアが相手でもひるむところはなかった。

１ゲーム目を取ると第２ゲームは４−５と一度はリードを許すも、３連続得点で一気に引き離した。第３ゲームを落とし、第４ゲームも４度のリードを許し、９−１０と追い込まれたが、デュースの末、勝ちきった。

高森が「２人で勝てたなという感じです。パートナーがさえていて、引っ張ってもらった」と言えば、新谷は「私は守備型なのでコースを突いたり、やりにくいボールを出したり、チャンスを作ってパートナーに決めてもらった」と互いをたたえ合った。

急造ペアの今後は未定というが、その実力はしっかり示した。