「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

２２年北京五輪ラージヒル銀メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は６位に終わり、個人２種目でメダル獲得はならなかった。

１回目は１３１メートルで飛型点と合わせて１１位。同じ日本の二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝がビッグジャンプでトップに立つ中、小林も２本目に意地を見せた。１３８・５メートルのビッグジャンプで、右手を下から突き上げた。

試合後、小林は２本目について「やっとイメージとかみ合った。２本目はすごく良かった。なかなか納得するパフォーマンス出せてなかったが、最後出せた」とうなずいた。ただ、１本目でポイントを伸ばせず「まあジャンプなんで仕方ないっすよ。悔しいですよ、やっぱり」と振り返った。

日本ジャンプ界をけん引してきた。惜しくも金メダルを逃し、銀メダルの後輩、二階堂蓮に歩み寄り、「よくやったよ」と声もかけた。

４年間、メダリストの重圧はあったか問われ「称号はありましたよね、メダリストっていう。でももうなくなったんで。また頑張ります」。まだスーパー団体も残されており、「蓮とも次こそ金だなと。それにむけて準備したい」と視線を先に向けた。

◆小林陵侑（こばやし・りょうゆう）１９９６年１１月８日、岩手県八幡平市出身。小学１年からスキーを始めた。複合とジャンプに取り組んだが、１５年に土屋ホームに入社し、ジャンプに専念。１８年平昌五輪代表となり、２２年北京五輪は個人で金１銀１。Ｗ杯では通算３７勝で、１８−１９年と２１−２２年シーズンに個人総合優勝を達成。２３年にプロに転向し、チームＲＯＹを設立。ジャンプ一家で兄・潤志郎は平昌＆北京五輪に出場し、姉・諭果、弟・龍尚も選手。１７４センチ、５９キロ。