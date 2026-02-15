巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１４日、自身の今季初実戦形式となるライブＢＰで戸郷から“２６年チーム１号”を放った。順調な調整をアピールし「今日に関してはボールもよく見えましたし、いいスイングができた。（実戦の）初日はストライクとボールの見極めをするのを念頭に置いてやるんですけど、今日はそれができたと思います」とうなずいた。

那覇の青空に高々と打ち上がった打球は、右翼ポール際へ飛び込んだ。戸郷の直球を見事に捉えた一発は実戦形式の練習、紅白戦を含めチームの今季初本塁打。２打席目は二ゴロに倒れたものの、昨年チームトップの１７本塁打、５１打点をマークした左の強打者が存在感を示した。

新たに加入したダルベックとはＮＰＢの投手攻略へ積極的に技術面の意見交換をしている。「一番重要なのは、タイミングを合わせることとしっかりとストライクのボールを見極めること。それに関しては技術の話はできていると思います」とにっこり。「彼は選手としてもチームメートとしても素晴らしい人。２人でチームに貢献していきたいと思います」。ともに４番候補に挙がる左右助っ人大砲が共闘し、チーム力を底上げする。（水上 智恵）