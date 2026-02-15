◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末 守司】初出場の二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５点で銀メダルだった。１回目で１４０メートルのビッグジャンプを見せトップに立ったが、２回目は１３６メートルと伸ばせず首をかしげた。「悔しー、悔しいっす」と第一声。「２本目失敗してしまった。うまくいけば、というのがどうしても頭によぎってしまった。もしかしたらまた銅メダルなんじゃないかと思った」と振り返った。

今大会で個人ノーマルヒル、混合団体の銅に続く３つ目のメダル。日本ジャンプ陣では五輪歴代最多となり船木和喜、原田雅彦、葛西紀明、小林陵侑ら歴史に名を残す偉大なるジャンパーたちと肩を並べたが、喜びを悔しさが上回った。

「悔しい思いが強すぎて、心からメダルを獲得したことを自分から祝福できないが、３試合連続でメダルを獲得できたことは４年前の僕からしたらあり得ない話。そこは自分に言い聞かせて、自分を褒めて、スーパーチームに気持ちを切り替えていきたい」。世界選手権の出場経験のある父・学さんがこの日も現地で見守った。ノーマルヒルでは歓喜の抱擁を見せた２人だったが、この日は父に抱きつき号泣した。

◆二階堂 蓮（にかいどう・れん）２００１年５月２４日。北海道・江別市生まれ。２４歳。江別大麻泉小―江別大麻東中―下川商高―東海大（中退）。父学さんも元ジャンプ選手。２０２３、２５年世界選手権に出場し、２６年１月にＷ杯初優勝。趣味は映画観賞。