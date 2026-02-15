オリックス・杉本が、井上亮オーナーから「本塁打王指令」を受けた。契約交渉が難航し、キャンプイン直前の1月28日まで更改がズレこんだラオウ。この日、宮崎・清武での春季キャンプを視察に訪れた球団トップから、太っ腹なミッションを提示された。

「それだけ期待しているわけですよ。ホームラン王になったら倍（の年俸）はいいんじゃない？って言ったらマズいかな（笑い）」

昨季チームはリーグ3位の100本塁打を記録。だが同オーナーは「やっぱりホームランが少ない。投手はずっといいし、（優勝への鍵は）打撃です」とさらなる上積みを期待していた。そのキーマンと言えば、もちろん背番号99だ。昨季チームトップの16本塁打を放った杉本とは、昨春キャンプでも肩を組みながら訓示するなど、かける期待は大きい。「優勝したら大盤振る舞いします。優勝旅行も派手にやらなきゃ」と、3年ぶりのリーグ制覇を待望した。

オーナーからの指令に対してラオウは「倍じゃ足りないです。3倍で！期待に応えられるように頑張りたい」と力強く呼応した。長期戦の末、1000万円増の今季推定年俸7700万円でサインしたが、理想はスムーズなサイン。そのためにも…「格好いい響きなので一回はなりたい」と1億円プレーヤーへの意欲をみなぎらせていた。（阪井 日向）