Ｍ！ＬＫのメンバーとしても活躍する俳優の山中柔太朗（２４）と超特急のアロハこと俳優の高松アロハ（２５）が１４日、都内で行われたダブル主演映画「純愛上等！」の公開記念舞台あいさつに登壇した。

ライバル高校のトップヤンキー同士がひょんなことから急接近する純愛ストーリー。主演の２人は、主題歌として平成のヒット曲「ＬＯＶＥ ２０００」をカバーしており、この日は本家のｈｉｔｏｍｉ（５０）がサプライズ登場した。

トーク後にフォトセッションまで済ませ、もうおしまい…と思わせたところで、ｈｉｔｏｍｉが姿を現し、高松は「え？え？」とプチパニックになった。違和感を抱いていた模様の山中も「だから急いでたんですね」と納得。してやったりのｈｉｔｏｍｉは「公開おめでとうございま〜す！」とニヤリだった。

カバー曲のＰＶは、ＹｏｕＴｕｂｅで４００万回近く再生されて話題。主演２人の歌唱について、ｈｉｔｏｍｉは「私は平成に歌っていたけど、見事に令和版になっていて、男性が歌うのも新鮮ですごくよかったです」と太鼓判を押した。

高松はオリジナル曲のリリース年と同じ２０００年生まれ。時を超えたコラボとあって、山中は「素晴らしい曲を僕ら２人で体現できるのか不安だったんですけど、ｈｉｔｏｍｉさんにこういう話をいただけて幸せです」と笑顔を浮かべた。

上映後のイベントとあって、劇中シーンについても言及。撮影を振り返り、高松は「壁ドンはマジでキュンとしましたね。キュン…ぎゅんぎゅんぎゅん好きすぎて滅！ありがとうございました」とＭ！ＬＫのヒット曲のサビに絡めて笑わせた。