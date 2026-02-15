中島健人が主演を務めるNHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の放送開始日が4月28日に決定し、追加キャストとメインビジュアルが公開された。

本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店。主人公は、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンをだだ漏れさせている店長・志波三彦だ。レジ前がアイドルのコンサート会場のようにファンで溢れるほどの人気ぶりだが、そんな「フェロモン店長（ミツ）」と、ボサボサ無精ひげで野性味あふれる謎の男「ワイルド野郎（ツギ）」が、実は兄弟（？）という秘密を抱えながら、コンビニを訪れる訳アリな客や店員の悩みを解決していく。

今回、主人公・志波三彦（中島健人）を取り巻く新たな出演者として、田中麗奈、鈴木福、曽田陵介、光石研、馬場徹、齋藤潤、中原丈雄、萬田久子、柄本明、舘ひろしの出演が発表された。

田中が演じるのは、「テンダネス」のパート店員・中尾光莉。店長を観察しWEB漫画を連載中で、ミツとツギの秘密を知るキーパーソンとなる。鈴木は真面目で素朴な新人アルバイト・廣瀬太郎役、曽田はアロハシャツとリーゼントがトレードマークのアルバイト・高木恋斗役を務める。

光莉の家族として、夫・康生役に馬場、反抗期の息子・恒星役に齋藤が決定。また、テンダネスの常連客として、高齢者用マンションに住む大塚多喜二役を光石、気難しい常連客・浦田茂雄役を中原、マンションのオーナー夫人・能瀬麗華役を萬田が演じる。

さらに、門司港の観光大使を自称するテンダネスの用心棒的存在・梅田正平役に柄本、テンダネスの創業者であり、志波がコンビニで働く謎を知る堀之内達重役に舘が決定した。

あわせて公開されたメインビジュアルはデザイナーの吉良進太郎が手がけたもの。看板の中で微笑む“フェロモン店長”志波と、その下で背を向ける謎の人物の姿がデザインされている。

●山本敏彦（制作統括）コメント福岡県北九州市門司港を舞台にしたコンビニの物語と一目でわかるキービジュアルとロゴデザインをデザイナーの吉良進太郎さんが制作してくださいました。看板には今にもフェロモンがこぼれ落ちてきそうな主人公・志波三彦（中島健人）がほほえんでいます！ その下には謎の人物が……。そして、町田そのこさん原作をドラマ化するにあたり、すてきな出演者の皆様を迎えることができました。この役にはもうこの人しか考えられない方々ばかりです。根本ノンジさんの脚本も最高に面白いです！ 自分の居場所がないと悩む人たち、将来に不安を持つ人たちに、そっと寄り添えるハートフルヒューマンコメディー！ 座長の中島健人さんのおかげで、収録の日々が楽しく、最高のエンターテイメント作品が誕生しそうです。2026年4月28日（火）総合テレビ夜10時スタートのドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜日夜10時、全10回）をどうぞ、お楽しみに！

（文＝リアルサウンド編集部）