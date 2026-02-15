ラ・リーガ 25/26の第24節 セビリアとアラベスの試合が、2月15日02:30にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、ガブリエル・スアソ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分にセビリアのフアンル・サンチェス（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の42分に試合が動く。セビリアのジブリル・ソウ（MF）がゴールを決めてセビリアが先制。

ここで前半が終了。1-0とセビリアがリードしてハーフタイムを迎えた。

アラベスは後半の頭から3人が交代。アントニオ・ブランコ（MF）、デニス・スアレス（MF）、カレベ（MF）に代わりパブロ・イバニェス（MF）、アンデル・ゲバラ（MF）、アンヘル・ペレス イダルゴ（DF）がピッチに入る。

55分、セビリアが選手交代を行う。セサル・アスピリクエタ（DF）からホセ・カルモナ（DF）に交代した。

60分アラベスが同点に追いつく。カルレス・アレーニャ（MF）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、セビリアは90+1分にネマニャ・グデリ（MF）、90+5分にジェラール・フェルナンデス（FW）、90+11分にバティスタ・メンディ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 04:40:16 更新