リーグ・アン 25/26の第22節 リールとブレストの試合が、2月15日03:00にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、エリック・エビンベ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分に試合が動く。ブレストのルドビク・アジョルケ（FW）のアシストからレミー・ラスカリー（FW）がゴールを決めてブレストが先制。

66分、リールは同時に2人を交代。ヌガル・ムカウ（MF）、ソリバ・ディアウネ（FW）に代わりナビル・ベンタレブ（MF）、ガエタン・ペラン（MF）がピッチに入る。

70分、ブレストが選手交代を行う。レミー・ラスカリー（FW）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

その直後の71分リールが同点に追いつく。フェリックス・コレイア（FW）のアシストからガエタン・ペラン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブレストは64分にルドビク・アジョルケ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 05:00:54 更新