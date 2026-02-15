「どこに行った？」「何があったんや」日本代表の主力がまさかのメンバー外でネット騒然「どうしたんだろう」「よくわからん」
現地２月14日開催のエールディビジの第23節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスがフォルトゥナ・シッタルトとホームで対戦した。
この試合で、冨安がベンチスタートとなった一方、前節に出番なしに終わった板倉がメンバー外となった。
突然のベンチ外に、現地や日本にファンは騒然。インターネット上では「イタクラはどこに行った？」「どうしたんだろう」「何があったんや」「もう終わりなのか？」「板倉はよくわからんがベンチ外で冨安はベンチ入り」といった声が上がった。
コンディションに問題があるのか。日本代表の主力だけに状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
