今冬にはドイツ復帰も取り沙汰された板倉。(C)Getty Images

写真拡大

　現地２月14日開催のエールディビジの第23節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスがフォルトゥナ・シッタルトとホームで対戦した。

　この試合で、冨安がベンチスタートとなった一方、前節に出番なしに終わった板倉がメンバー外となった。
　突然のベンチ外に、現地や日本にファンは騒然。インターネット上では「イタクラはどこに行った？」「どうしたんだろう」「何があったんや」「もう終わりなのか？」「板倉はよくわからんがベンチ外で冨安はベンチ入り」といった声が上がった。

　コンディションに問題があるのか。日本代表の主力だけに状態が懸念される。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」