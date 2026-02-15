無実の人を誤って有罪にした裁判をやり直し、冤罪（えんざい）被害者を救済する政府の再審改革案がまとまった。

ただ、内容が不十分との批判は根強い。

冤罪という国家の重大な人権侵害を、速やかに是正する仕組みをどう作るか。議論は国会の場に移ることになる。

有罪が確定した裁判をやり直す再審制度について、改革を検討してきた法制審議会が要綱を決定し、法相に答申した。

再審はこれまで、進め方にルールがほとんどなかった。弁護側が求める証拠の開示に、検察が難色を示し、双方の応酬が審理を長引かせる一因になっていた。

そのため要綱では、裁判所が検察に対し、保管する証拠を提出するよう命じる義務を刑事訴訟法に規定することとした。

１９６６年の静岡県一家殺害事件では、血痕の付着した衣類のカラー写真が死刑囚だった袴田巌さんの再審無罪に結びついた。この証拠が開示されるまで、再審請求から約３０年もかかった。あまりに理不尽だと言うほかない。

証拠開示の義務化は、こうした事態を防ぐ第一歩になるだろう。検察と弁護側の意見対立が減り、開示された証拠によって、弁護側が冤罪を証明しやすくなる可能性も高まるのではないか。

ただ、法制審では、開示すべき証拠の対象範囲をどう規定するかについて議論が紛糾した。外部の法学者からも、開示が不十分であれば冤罪の救済はかえって遠のくと危惧する声が相次いだ。

検察にどのような証拠の提出を命じるかは、裁判官の判断に委ねられる。開示の範囲が従来より狭まることがないよう、適切な訴訟指揮に努めてもらいたい。

要綱には、元被告や弁護側が、開示された証拠のコピーを第三者に提供した場合の罰則規定も加えられた。袴田さんの事件では、開示された衣類のカラー写真が支援者らに共有され、それが報道もされて再審無罪につながった。

再審の手続きは非公開だ。これで証拠の第三者提供に罰則まで設けたら、審理はさらに密室化する。国民の「知る権利」を侵害するような規制は看過できない。

法制審の答申を踏まえ、法務省は刑訴法改正案を国会に提出する方針だ。これとは別に、超党派の議員連盟が、政府案より幅広い証拠開示や再審開始決定への検察の不服申し立ての禁止を明記した独自の改正案を作っている。

国会で二つの案を比較し、再審のあるべき姿を探るべきだ。