物価高に苦しむ人たちがいる一方、販売されずに廃棄される食品は少なくない。

こうした食品を事業者から寄付してもらい、困窮者の支援につなげる仕組みを整えたい。

食品事業者の製造工程で発生する規格外品など、まだ食べられる食品が廃棄される「食品ロス」は、年間２００万トンを超える。

こうした食品を事業者から譲り受け、生活困窮者らに無償で提供しているのがフードバンクだ。全国に約３００の団体がある。

２０２５年に公表された国の調査によると、「生活が苦しい」と答えた世帯は、全体の６割近くに上った。長引く物価高が家計に影響しているのだろう。

困窮家庭の子供らに無償や低額で食事を提供する「子ども食堂」が全国で１万２０００か所を超えるなど、「食」を支援する重要性は増している。

国は、困窮者支援と食品ロス削減を両立させる観点から、事業者にフードバンクへの寄付を呼びかけている。廃棄に回していた食品を寄付した場合、税制上の優遇措置も受けられるようにした。

ただ、こうした仕組みが十分に機能しているとは言い難い。

事業者による食品ロスのうち、寄付されているのは約１・６万トンで、支援に必要な量の１０分の１程度にすぎない。事業者側が食中毒の発生を恐れたり、寄付先がわからなかったりして、二の足を踏むことが多いためだという。

そのため、消費者庁は有識者会議を設け、寄付された食品の輸送や保管、安全管理などに責任を持つ能力のあるフードバンクを認証する新たな制度案をまとめた。４月から運用を始める。

国の「お墨付き」により、フードバンクの社会的信頼性を高め、寄付を促す狙いがある。

問題は、認証を得るための手続きが複雑なことだ。

フードバンクはまず、団体の構成や活動内容を国に登録する必要がある。そのうえで、事業者から寄付を受けた食品の情報や衛生管理、事故に備えた保険への加入など６０項目を超す基準をクリアしなければならない。

申請は当面、規模の大きなフードバンクが中心になるとみられるが、いずれは中小の団体からの申請も増えるだろう。

国は、新制度の周知に努め、事業者からフードバンクへの寄付を増やしていく必要がある。フードバンク側の相談に乗る窓口を設けるなど、申請手続きをサポートする体制づくりも進めてほしい。