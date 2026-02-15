【バンコク＝井戸田崇志】シンガポール政府は１０月から、廃食油や藻類などを原料とする次世代航空燃料「ＳＡＦ」の普及に向け、出発便の搭乗客から「ＳＡＦ税」の徴収を始める。

税収はＳＡＦの購入費用に充て、航空会社にＳＡＦの使用を促す。ＳＡＦの安定的な需要をいち早く創出し、ＳＡＦ生産の一大拠点となることを目指す。

ＳＡＦ税の導入は世界で初めてとなる。税額は飛行距離や座席クラスで異なり、例えば、東京行きのエコノミークラスの場合、１人あたり２・８シンガポール・ドル（約３４０円）を課す。１０月以降の出発便の利用者が対象で、４月に販売される航空券から適用する。

税収は、シンガポール民間航空庁が管理する基金に拠出。民間航空庁傘下の新会社がＳＡＦを調達し、航空会社などに供給する。

ＳＡＦは、一般的な石油由来のジェット燃料と比べ、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を最大８割削減でき、航空分野の脱炭素化の切り札と目されている。だが、調達コストが高く、普及していない。国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）は２０２５年のＳＡＦの生産量が１９０万トンで、ジェット燃料の消費量全体に占める割合は０・６％にとどまったと推計している。

ＳＡＦを巡っては、英国などの一部空港で空港使用料を原資にし、航空会社にＳＡＦの購入費用を補助するといった普及策が講じられている。シンガポール政府は搭乗客に負担を求め、航空会社にＳＡＦの利用を促し、ＳＡＦ生産の採算が確保できるビジネスモデルの構築を目指す点が新しい。

欧州の航空機大手エアバスのＳＡＦ部門責任者、ジュリアン・マンヌ氏はＳＡＦ税について、「航空会社に直接的な負担を課さずに資金調達する仕組みは画期的で、ＳＡＦの普及を促す」と評価する。