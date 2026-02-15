■侍ジャパン 宮崎キャンプ 1日目 観衆16,000人（14日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

3月5日に開幕するWBCに向け侍ジャパンが始動。選手を激励に訪れた松井秀喜さん（51）や、チームアドバイザーのダルビッシュ有（39、パドレス）も揃い、初日から盛り上がりを見せた。

ダルビッシュがグラウンドに姿を見せると、球場に詰めかけたファンから歓声が上がった。ブルペンでは吉見一起コーチとともに投手陣を確認。若手投手の動きに「自分が日本にいたときとは、もうレベルが違うというか。もうこんなところまで来てるんだな」と印象を語った。

松本裕樹（29、ソフトバンク）、北山亘基（26、日本ハム）ら初出場組とはボールの握りやカーブについて、話をしたという。初めてダルビッシュと会ったという北山は「めちゃめちゃカッコいいです。技術の話もそうですし、何でも聞ける方だと思うので1個でも多く吸収できれば」と目を輝かせた。

初日を終え、「ピッチャーの体の状態も良さそうでしたし、すごく楽しみ」とダルビッシュ。キャンプの最後まで参加する予定で「自分ができることはピッチクロックだったりピッチコムのところなので。そういうところを選手であったりとか、コーチの方々がやっぱり不安なく実際に臨めるように、スムーズに入っていけるように、手助けできればなというふうに思ってます」と話した。

松井さんはバッティング練習で昨季のセ・リーグ本塁打王、佐藤輝明（26、阪神）らにアドバイス。「子どものときタイガースファンだったよ」と声がけし、「スイングの強さっていうのは今日見ただけでもすぐ感じました」と絶賛した。

牧秀悟（27、DeNA）は自ら松井さんに歩み寄り、積極的に質問した。「右（打者）左（打者）、感覚が違うんですけど、（松井さんの）考えがあると思いますし、自分にないものがあると思うので、そういうところを聞きたくて」と牧。幼少期に松井秀喜ミュージアムに行ったことを伝えると「『本当にぃぃ？』って言ってくださいました」。初対面でも「気さくな方で、話しやすく接してくれた」と喜んだ。

松井さんは「ここから数週間、素晴らしい道のりであることを願うだけですし、私もいちOB、いち日本国民、いち野球ファンとして応援してるだけです」と侍ジャパンにエールを送った。

【侍ジャパンキャンプ日程】

2月14〜24日（休養日：16日、20日）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

【強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾

