［Ｆｉａｃｃｏｌａ］パラリンピック陸上女子 銅メダリスト 辻沙絵さん ３１

「Ｆｉａｃｃｏｌａ（フィアッコラ）」はイタリア語で「たいまつ」や「ともしび」などの意味。

著名人が冬の祭典への思いをつづります。

１０年前の寮での思い出

同じ１９９４年生まれ、同じ北海道出身で大学も同じ日体大。スピードスケートの高木美帆選手に頑張ってほしいです。レースは全てチェックしています。

大学の途中でハンドボールからパラ陸上に転向し、寮が替わったのですが、そこに高木選手がいました。２０１６年に初めてパラリンピック出場が決まってリオデジャネイロに出発する直前、「頑張ってください、応援していますね！」と声をかけてくれました。若い頃から活躍し、有名なアスリートだったのですごくうれしかったです。高木選手が出場する五輪はよく見ていました。１８年の平昌（ピョンチャン）五輪の時は何個メダルを取るんだろう？って学内で話題にもなっていたんです。

スピードスケートと陸上のトラック種目。全く違うけれどリンクもトラックと同じ１周４００メートルだし、どちらもタイムを競う。スタートの緊張感とかが似ているようで見ていて思わず力が入ってしまいます。スピード感やレース後半の体への負担もよく似ていそうです。

女子１０００メートルは高木選手が持つ五輪記録を破られてしまいました。同組のオランダの選手が大きな体でパワーを使って滑り、高木選手が技術でカバーして競う姿に感動しました。

ミラノ・コルティナ五輪の開会式を見てパリ・パラリンピックを思い出しました。パリでは開会式に参加せず、選手村の部屋のテレビで式を見ました。レースに向けて、どんどん気持ちが集中していくのが分かりました。すごく懐かしくて、もうああいう経験はできないんだなぁと少し寂しい気持ちになりましたね。

今は義肢装具メーカー「オズール・ジャパン」の社員で障害を持つ子供たちやその保護者向けの交流イベントの企画・運営をしています。障害を持つ子や障害のないきょうだいもみんなが一緒になって楽しみます。「みんな違って、みんないい」というメッセージをイベントを通じて感じ取ってもらえれば。体を思いっきり動かすレクリエーションもあって幼い頃にこういう経験をすることで、もしかしたらこの中からパラリンピアンやオリンピアンが出たりするのかなと考えると楽しくなります。私の心の真ん中にはスポーツがあるんだなと改めて思います。

◇

１９９４年生まれ。生まれつき右腕の先がなく、小学５年から始めたハンドボールで才能を発揮し、スポーツ推薦で日体大に進んだ。在学途中にパラ陸上に転向し、リオデジャネイロ・パラリンピックの陸上女子４００メートルで銅メダルを獲得。２０２１年東京、２４年パリとパラリンピック３大会連続出場を果たし、昨年６月に現役引退を表明した。