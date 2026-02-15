¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡2023Ç¯¥É¥é£±²¼Â¼³¤æÆ¤Î½çÄ´¤Ö¤ê¤Ë°ÂÅÈ¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£´Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢£·¡½£´¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ£±²ó£±°ÂÂÇ£±Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¡Ö¤Þ¤¢Ìµ»ö¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥²¡¼¥à¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÄ´À°ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï£±²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦ÃæÅç¤ò£±£µ£³¥¥íÄ¾µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¾®¿¼ÅÄ¤Ø¤Î½éµå¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£µ£´¥¥í¤ò·×Â¬¡£»Íµå¤Î¸å¡¢£³ÈÖ¡¦Æþ¹¾¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤Æ°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢£´ÈÖ¡¦¹õÀî¤ò²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯µÈÌî¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¸×ÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¼¾åðó¼ù¤ÈÊÂ¤Ó£²Ëç´ÇÈÄ¤ÎºÍÌÚ¤Î¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤À¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤ÆÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ò¹¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥É¥é£±¤Î²¼Â¼³¤æÆÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬µ¹ÌîºÂÁÈ¤Ë¹çÎ®¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç£³£²µå¤òÅê¤²¤¿¡£Åêµå¸å¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ï¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤ÎÅêµå¤Ç¤¢¤ê¡¢¸×¾¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Î½Ñ¸å¤Î¡ËÅêµåÀ©¸Â¤¬º£Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¡¢À©¸Â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£°ÂÆ£¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤È»ä¤Ç¸«¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬àºÇ¸å¤ÎÃÊ³¬á¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿·Á¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°ì¤ÄÃÊ³¬¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Åê¼êÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÍÌÚ¤Î¹¥Åê¡¢²¼Â¼¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¤À¡£