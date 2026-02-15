ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル（NH）、混合団体の銅メダルに続き、3つ目のメダルになった。競技後の飾らない第一声は、視聴者の間で話題となった。

ジャンプ会場、プレダッツォの夜空に二階堂が舞った。1回目に140メートルのビッグジャンプ。ガッツポーズしながら雄叫びを上げた。堂々の首位発進を決めた。

運命の2回目。最大のライバル、ドメン・プレブツ（スロベニア）が大ジャンプを披露して合計301.8点とした後、大トリで二階堂が登場。だが、136.5メートルの合計295点で及ばずに銀メダルとなった。

中継インタビューでは開口一番、「悔しい〜！ 悔しいっすね」と正直な気持ちを明かした。飾らない言葉に、視聴者も反応した。

Xには第一声が「くやしいぃな二階堂蓮推せるな」「二階堂蓮のインタビュー見てたら悔しいのがめっちゃ伝わってきてまじ泣ける」「明らかに悔しいだろうに、なんとかインタビューで前向きな言葉を言おうとしている二階堂蓮に好感しかない…」「メダルで悔しいというのは一流の証拠だよ」「二階堂くんの人間味あるインタビュー良いな」などの声が上がっていた。



