¡¡£×£Å£Ó£ÔÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö£È£ï¡ª¥Ã¥È¥ë¡¼¥¡¼¥º¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³Æ¶¥µ»¤Î¿·¿Í¤ò¿ï»þ¾Ò²ð¤¹¤ë¡££ÃÂçºå¤Î£Æ£×¶âËÜµ£µ³¡Ê¤¦¤£¤®¡¢£²£±¡Ë¤Ï¡¢£Õ¡½£±£¸»þÂå¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºåÆîÂç¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¸ÅÁã¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£³Ç¯À¸¤Îºòµ¨¤Ç½ª¤¨¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÆ¨¤·¤¿£ÃÂçºå¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢¶âËÜ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç³Ø¤è¤ê¤â¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òËèÆü¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ´¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¡££ÃÂçºå£Õ¡½£±£¸¤ÇÆ±´ü¤Î£Æ£×ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê£²£±¡Ë¡á¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡á¤é¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹âÂ´¥×¥í¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ºåÆîÂç¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡££²Ç¯»þ¤Ë¤Ï£±£¸¥´¡¼¥ë¤Ç´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤±¤ó°ú¡£ÆÀÅÀ²¦¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¸ÅÁã¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤ÆºòÇ¯£µ·î¡¢£ÃÂçºåÆþ¤ê¤¬·èÄê¡£ºåÆîÂç¤Ï£²£·Ç¯¤ËÂ´¶ÈÍ½Äê¤À¤¬¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï£³Ç¯»þ¤Ç½ªÎ»¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¹¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ö½àÈ÷¤«¤éÎý½¬½ªÎ»¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£¥¸¥à¤ÇÌÛ¡¹¤È°ì¿Í¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤â¿¿»Ê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢À®Ä¹¤ËìÅÍß¤À¡£
¡¡´Ú¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂåÉ½Àï¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£µºÐ¤°¤é¤¤¤ÇÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ÏËÄ¤é¤à¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜÁ°¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡££²¥±¥¿ÆÀÅÀ¤·¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡£¶¯¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¡ÊÅÄÂ¼¡¡Î¶°ì¡Ë
¡¡¢¡¶âËÜ¡¡µ£µ³¡Ê¤«¤Í¤â¤È¡¦¤¦¤£¤®¡Ë£²£°£°£´Ç¯£··î£³£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡££µºÐ¤«¤éÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø£±¡Á£´Ç¯»þ¤Ï¹¾°æÅç¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢£µ¡¢£¶Ç¯»þ¤Ï¥»¥ó¥¢¡¼¥Î¿À¸Í¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡Ö£Ó¡¦£Ã¡¦£É£Î£Ô£Å£Ò£Î£Á£Ã£É£Ï£Î£Á£Ì¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×½êÂ°¡££ÃÂçºå£Õ¡½£±£¸¤ò·Ð¤Æ¡¢ºåÆîÂç¤Ëºß³ØÃæ¡£ºòµ¨¤Ï£ÃÂçºå¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ£²»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡Ê½Ð¾ì¤Ê¤·¡Ë¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£