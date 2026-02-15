阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６８）が１４日、練習試合・楽天戦（宜野座）前に取材に応じ、新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝の遊撃構想に待ったをかけた。０５年に遊撃から一塁転向を命じたアンディー・シーツを例に出し、捕球時に足を使えていない点が共通しているとして「しんどい」と指摘した。

百戦錬磨の岡田オーナー付顧問の表情がゆがんだ。報道陣から遊撃レギュラー候補のディベイニーについて問われ「そうやなあ、守備がなあ…」とぼやき始めた。「向こうは打球が速い。待ってても来る。日本はな、左（打者）の足の速いやつはちょこんと内野安打を狙いにいくよ。そう考えると、やっぱり足を使わんとショートはしんどいで」。現時点において厳しい評価を下した。

７日から沖縄・宜野座キャンプを視察している前監督。１１日の紅白戦でテレビ解説を務めた際には、二遊間のゴロを捕れなかった（記録は中前打）新助っ人に関して「前に来ない。足を使えない。甲子園の土のグラウンドは怖いよ」と指摘していた。自身の新人時代にはブレイザー監督から米国式で足裏に体重を満遍なくかける「べた足」を指導されたが、「（日本人は）前にいくから（守備の構えは）つま先に重心（が大事）」と日米の違いを思い返した。

第１次政権時代の０５年。当時の岡田監督は広島から移籍したシーツに遊撃から一塁転向を命じたが、現在のディベイニーと同じように足を使って前に出る動きに難点があったという。「２０年以上もアメリカで野球してたらなかなか慣れへんぞ」。ここまで３試合で失策１。この日の楽天戦は２度の守備機会を無難にこなし、早出特守などにも励んでいるが、適応は容易ではないと踏んでいる。

昨季固定できなかった遊撃はディベイニーに加え、小幡、熊谷、木浪らがレギュラーを狙う。阪神の優勝を強く願う岡田顧問は他球団の戦力と比較して「そら強いやん。普通に考えたら勝つの当たり前やんか、おーん！」と断言し、日本ハム・新庄監督との約束も明かした。「『今年（交流戦で）北海道ないから。日本シリーズでしか北海道行けへんから』って言うといたよ」。球団史上初のセ・リーグ連覇を見据えるからこそ、遠慮なく物申す。（中野 雄太）

◆岡田彰布監督とアンディー・シーツ 就任１年目を終えた岡田監督は０４年オフに広島で２年間、正遊撃手を務めたシーツを獲得。ただ２年目を迎える鳥谷がいたため、一塁転向を通達。０５年は「３番・一塁」として１３７試合で打率２割８分９厘、１９本塁打、８５打点をマークし、リーグ制覇に貢献した。その後の２年は今岡の不振や鳥谷の負傷時に三塁や遊撃を守ったが、基本的に一塁のレギュラーとして活躍。０５年から３年連続でゴールデン・グラブ賞を受賞した。