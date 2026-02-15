オリックス・井上亮（まこと）オーナー（７３）＝本社取締役兼代表執行役会長＝が１４日、覇権奪回への大号令をかけた。この日限りで宮崎キャンプを訪れ、午前９時４５分にＡ、Ｂ班の全員がつくった円陣で訓示。馬殿（ばでん）太郎球団社長（５９）、高橋英丈グループＣＥＯ（５５）も見守る中で「優勝したら、大盤振る舞いします！」と“ご褒美”を約束した。

井上オーナーがオリックスナインに「覇権奪回の大号令」をかけた。午前９時４５分から全員の前で訓示。ともに今年の元日付で就任した馬殿（ばでん）太郎球団社長（５９）、高橋英丈グループＣＥＯ（５５）も見守るなかで「２人のために優勝してちょうだい。優勝したら、大盤振る舞いします！」と声を張り上げた。

ナインとは昨年のキャンプ以来、１年ぶりの対面。「変わっていない（笑）。（２４年から）５位、３位でしょ？ 今年１位になれば、また表情も変わるんじゃないかな」と苦笑いを浮かべた。厳しい言葉は愛情の裏返し。「優勝したら給料を上げなきゃ。ウチの会社はもうかっているから、少しくらい還元しなきゃ。だって全員（の年俸を）合わせても、大谷（ドジャース）より安い」と１０年総額７億ドル（発表時のレートで１０１５億円）のスターを引き合いに出し、笑いを誘った。

昨年はチームトップの１６本塁打を放った杉本の契約交渉が難航し、パ・リーグ大トリとなる１月２８日まで更改がずれ込んだ。オーナーとして「本塁打王になったら、倍（増）はいいんじゃない？」と５年ぶりのタイトルを獲得すれば７７００万円からの大幅増を約束。早くも“その気”になったラオウは「倍じゃ足りないです。３倍で！」と１億円を飛びこえ、２億円プレーヤーへの仲間入りを強烈に意識した。

就任２年目の岸田監督には「試合中、もうちょっと朗らかな顔をしてほしい。スポーツだもん、明るくなきゃ」と“注文”。これには指揮官も「笑える試合が多くなるように頑張ります…（笑）」と返すしかなかった。１６１キロ右腕・山下の奮闘と、打力向上を３年ぶり頂点へのカギに挙げた総帥。猛烈な追い風を送り込んだ。（南部 俊太）

◆オリックス・井上亮オーナーのキャンプでの訓示

▼２０２３年 新オーナーとして宮崎を初訪問。「１２球団１位の年俸を獲得してくれ」と、いきなり太っ腹な発言をして選手を奮い立たせた。

▼２４年 「笑顔ですよ。令和ですから、明るく楽しく。これしかない」と「スマイルのススメ」を説いた。

▼２５年 「今年は岸田監督の下、栄光を取り戻してもらいます。そのためには、一言！」と、若月、頓宮、杉本の３選手にスピーチ指令。杉本は「優勝して、このお金持ちの人に給料を上げてもらいましょう！」と応じた。