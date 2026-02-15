歌手で俳優の中島健人が主演するＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（４月２８日スタート、火曜・後１０時）に、女優の田中麗奈、俳優の鈴木福、柄本明、舘ひろしらが出演することが１５日、発表された。

町田そのこさんの同名小説が原作。福岡・北九州市の門司港のコンビニを舞台に、超イケメン店長・志波（中島）や訳ありの客、店員たちによるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。

田中は「テンダネス門司港こがね村店」の４年目のパート店員・中尾光莉役。夫（馬場徹）と高校１年生の息子（齋藤潤）と３人暮らし。店長を題材にしたウェブ漫画「フェロ店長の不埒（ふらち）日記』を連載中。熱心に仕事をする傍ら、店長を日々観察し、オタクスイッチが入ると妄想が止まらなくなる役どころになる。

舘はテンダネスの創業者・堀之内達重を演じる。強烈なリーダーシップと実行力を持ち、一代で九州全域に展開するチェーン店に育て上げた。志波のコンビニ愛の原点ともなった人物で、店内ポスターやＣＭ映像にも登場。志波が門司港でなぜコンビニの店長をしているのか…謎を知る人物という。

合わせて、同ドラマのキービジュアルとタイトルロゴが解禁になった。