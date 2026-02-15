中島健人、NHKドラマ初主演『コンビニ兄弟』個性豊かなキャスト10人一挙解禁＆放送日決定
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が4月28日に放送スタートすることが明らかになった。加えて本作のキービジュアル、個性豊かなキャスト陣が解禁となった。
【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の気になる２人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決。 現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられる ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■解禁となったキャストは次の通り。
中尾光莉 (なかお みつり) 役 / 田中麗奈
役柄：『テンダネス門司港こがね村店』の４年目のパート店員。夫・康生と高校１年生の息子・恒星との３人暮らし。店長・志波を題材にしたWEB漫画『フェロ店長の不埒ふらち日記』を連載中で、ランキング３位になる。熱心に仕事をする傍ら、店長の志波を日々観察しており、オタクスイッチが入ると妄想が止まらなくなる。
廣瀬太郎 (ひろせ たろう) 役 /鈴木 福
役柄：『テンダネス門司港こがね村店』の新人アルバイト。山口県下関市の大学３年生で、バイクで門司港まで通っている。真面目で素朴な性格。自分は何もかも普通で平凡な人間だと思い込んでいる。店長の志波の妹からなぜか慣れつかれることに…。
高木恋斗 (たかぎ れんと) 役 /曽田陵介
役柄：『テンダネス門司港こがね村店』のアルバイト。あだ名はウクレレくん。面接の時、ウクレレ柄のアロハシャツを着てきたのを見た志波が思わず『ウクレレさん』と呼んだことからそう呼ばれている。アロハシャツとリーゼントの髪型がトレードマーク。コンビニのバイトで運命の推しに遭遇するのだが…。
大塚多喜二(おおつか たきじ) 役 /光石 研
役柄：一年前に名古屋から引っ越してきて、テンダネスのあるこがね村ビルの上にある高齢者用マンションに住んでいる。 家庭のことは妻に任せ、仕事一筋で定年まで勤め上げた。ザ・昭和の男。人づきあいも苦手でコンビニが大嫌いだが、ひょんなことからテンダネスでの交流が始まる。
中尾康生(なかお やすお) 役 /馬場 徹
役柄：中尾光莉の夫。北九州市門司港の職員で観光課に所属している。大の釣り好きで、釣った魚をさばいて調理もする。光莉とは学生時代からつきあって、大恋愛の末結婚。妻のWEB漫画を応援しているのにはある理由があるのだが、息子の恒星は知らない…。
中尾恒星(なかお こうせい) 役 /齋藤 潤
役柄： 中尾光莉の息子。地元の高校に通っている高校生。絶賛反抗期で、光莉の描いたWEB漫画、康生の釣りなど、両親の趣味を冷めた目で見ている…が、ある日、街でとんでもない光景を目にしてしまう…。
浦田茂雄 (うらた しげお)役 /中原丈雄
役柄：テンダネスから徒歩10分ほどのアパートに一人暮らし。テンダネスの会長肝煎りの「イエローフラッグランチ」という昼のお弁当を、誰よりも早く食べに来る常連さん。気難しい性格だが、実はある思いをもってコンビニ店員に接していることがわかるのだが…。第1回のメインゲスト。
能瀬麗華 (のせ れいか) 役 /萬田久子
役柄：テンダネスのあるこがね村ビルのオーナー夫人。こがね村ビル婦人会の会長にして志波三彦ファンクラブのリーダー。能瀬の計らいで、住民専用だった談話室をテンダネスのイートインスペースとし、その掃除も行っている。ビル内には、さながら志波のファン部屋のようなミーティングルームも作り、婦人たちをまとめあげている。店長の志波が門司港に現れた当初からの知り合い。
梅田正平 (うめだ しょうへい) 役 /柄本 明
役柄：通称・赤じい。自称・門司港の観光大使。赤い三輪車と赤いオーバーオール姿で、手作りの門司港観光マップを配って観光案内をしている。 門司港を愛する男にはある秘密があるようだ。店長の志波が門司港に来た際の経緯を知る人物の一人。節度を守らない志波ファンが現れた際は、追い払ってくれる。テンダネスの用心棒のような存在でもある。バナナラテのペットボトルが大好物。
堀之内達重 (ほりのうち たつしげ) 役 /舘 ひろし
役柄： テンダネスの創業者。強烈なリーダーシップと実行力を持ち、一代で九州全域に展開するチェーン店に育て上げた。「ひとにやさしい、あなたにやさしい」がお店のモットー。ご意見箱を各店舗に設置し、届いた手紙にもすべて目を通している。志波のコンビニ愛の原点ともなった人物で、店内ポスターやCM映像にも登場する。志波が門司港でなぜコンビニの店長をしているのか…謎を知る人物。
