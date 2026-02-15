小林幸子、働いて働いて働いて働いて働いて…芸能活動初の長期休暇終えサプライズ登場 元日からの「有意義」過ごし方明かす
歌手の小林幸子（72）が14日、京都・舞鶴市総合文化会館で行われた海上自衛隊・舞鶴音楽隊の新編50周年記念演奏会にサプライズ出演し、ヒット曲の「おもいで酒」と「千本桜」を熱唱した。
【写真】1ヶ月の長期休暇明け…小林幸子が舞鶴で「おもいで酒」「千本桜」熱唱
舞鶴音楽隊は1955年9月1日に発足し、76年に舞鶴地方総監の直轄部隊となった。海上自衛隊音楽隊の中でも舞鶴音楽隊は唯一、日本海側を拠点にしており、活動範囲は富山から鳥取まで北陸、東海、近畿、中国地方と広範囲に及び、演奏会ばかりではなく「中高校生を対象に音楽教室や演奏技術講習などを各地で開催しています」と、音楽を通じて海上自衛隊の活動や舞鶴基地への理解を深める交流を図っている。
この活動に小林が共鳴し「日頃からの感謝の気持ちを言葉だけではなく直接、演奏会に足を運ぶことで示したかった」と言う。戦後80年を迎え、舞鶴音楽隊も新編50周年という大きな節目での演奏会とあって、二つ返事での出演となった。「ステージに上がった時のお客様の声援と歓声には驚きました。みなさまに本当にあたたかく迎えてくれたのがうれしかった」と顔をほころばせた。
小林は今年、デビュー62周年を迎え、初めて元旦から1ヶ月の長期休暇を取得したことが大きな話題となった。「最初はリフレッシュして、自分はどんな風に変わるんだろう？と思っていましたが、2月2日から仕事を始めてみると何も変わっていませんでした」と苦笑い。続けて「休むことは3年前から計画していたんです。ただ、こういう仕事をしていると、働いて働いて働いて働いて働いて…と言うわけでもありませんが1ヶ月でも休むことが大変なことなんです」とし、休み中は「元旦はウォーキング、その後はプラネタリウムや図書館にも行ったり、有意義に過ごさせていただきました」と振り返った。
また、小林が日頃から「子ども食堂」支援に動いていることともあって、今回のコンサート後には、NPO法人「こどもピースネットワーク」の協力で会場に詰めかけた小学生以下の子どもたちへ、小林からバレンタインチョコレートが配られた。小林は「子供は宝物です。今、大人たちがやらなければならないことはいっぱいあるように思う」と語っていた。
