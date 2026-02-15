◆ミラノ・コルティナ五輪　▽ノルディックスキー・ジャンプ　男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

　初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。雨の中、１本目に１４０メートルの大ジャンプでトップに立っていたが、２回目で１３６・５メートルにとどまり、２本目１４０メートル超えで金メダルを獲得したＤ・プレブツに届かなかった。

　◆二階堂蓮という男

　▼生まれ　２００１年５月２４日。北海道・江別市生まれ。２４歳。

　▼経歴　江別大麻泉小―江別大麻東中―下川商高―東海大（中退）

　▼競技　１９９１年世界選手権代表経験もある父・学さんのすすめで、小２から札幌ジャンプ少年団でジャンプを始める。中２で全国中学２位、高３時には全国高校総体に優勝。

　▼Ｗデビュー　高３でＷ杯札幌大会に出場し、２戦で３５、４６位に終わり本戦に進めず。２２〜２３年シーズンに遠征メンバー入りし本格参戦。２５年１１月２９日のルカ大会（フィンランド）で２位に入り、初の表彰台。

　▼日本代表　世界選手権は２３、２５年の２大会に出場。

　▼五輪会場　ジャンプ会場のプレダッツォ・スキージャンプ・スタジアムは父・学さんが出場した世界選手権と同会場。

　▼趣味　アニメ、映画観賞。

　▼試合前のルーチン　深呼吸。

　▼家族　１月１３日にインスタグラムで麗奈さん（２６）との結婚を報告。約２年前に飲み屋で酔いつぶれて介抱してもらったのが出会い。

　▼サイズ　１メートル６６センチ。