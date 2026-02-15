◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。雨の中、１本目に１４０メートルの大ジャンプでトップに立っていたが、２回目で１３６・５メートルにとどまり、２本目１４０メートル超えで金メダルを獲得したＤ・プレブツに届かなかった。

◆二階堂蓮という男

▼生まれ ２００１年５月２４日。北海道・江別市生まれ。２４歳。

▼経歴 江別大麻泉小―江別大麻東中―下川商高―東海大（中退）

▼競技 １９９１年世界選手権代表経験もある父・学さんのすすめで、小２から札幌ジャンプ少年団でジャンプを始める。中２で全国中学２位、高３時には全国高校総体に優勝。

▼Ｗデビュー 高３でＷ杯札幌大会に出場し、２戦で３５、４６位に終わり本戦に進めず。２２〜２３年シーズンに遠征メンバー入りし本格参戦。２５年１１月２９日のルカ大会（フィンランド）で２位に入り、初の表彰台。

▼日本代表 世界選手権は２３、２５年の２大会に出場。

▼五輪会場 ジャンプ会場のプレダッツォ・スキージャンプ・スタジアムは父・学さんが出場した世界選手権と同会場。

▼趣味 アニメ、映画観賞。

▼試合前のルーチン 深呼吸。

▼家族 １月１３日にインスタグラムで麗奈さん（２６）との結婚を報告。約２年前に飲み屋で酔いつぶれて介抱してもらったのが出会い。

▼サイズ １メートル６６センチ。