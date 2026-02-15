◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第9日 ジャンプ 男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が14日（日本時間15日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール)は銀メダルを獲得した。金メダルに一歩及ばず、競技後は父と抱き合って号泣した。

二階堂は1回目に低い飛行曲線からぐんぐん伸びていき、140メートルのビッグフライト。テレマークも決まり、154・0点の高得点をたたき出した。会心のジャンプに、着地後はガッツポーズが飛び出した。

2回目は136・5メートルにとどまり、直前にトップに立ったプレブツ（スロベニア）におよばなかった。競技後は「悔しい〜！」と絶叫し、「ドメン（プレブツ）も絶対に2本そろえてくると分かっていた。2本目は失敗しちゃって…。うまくいけば、というのがどうしても頭をよぎった。もしかしたらまた銅メダルじゃないかと思った」とこぼした。取材対応を終えると、父・学さんと抱き合って号泣した。

今大会は個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルを獲得しており、これで3つ目。98年長野五輪の船木和喜に並び、同一大会ではジャンプ日本勢最多となった。