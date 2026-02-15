俳優の柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。自身の代表作の一つでもある「踊る大捜査線」シリーズがやめたかったと明かした。

柳葉は同シリーズで室井慎次役を務め、スピンオフ作品にも主演している。だが「一番最初のレギュラーの時、2回目か3回くらい目の撮影の時、やめたくて…それで、殉職させてくれって」思ったという。

その理由を「動いてナンボのお芝居が好きだったので。室井の場合は、とにかく動かないお芝居で辛くて。あの作品の場合は、湾岸署がにぎやかじゃないですか。嫌いじゃないからにぎやかなの。でも室井はそうじゃないので、居てもたってもいられなくて、隅っこの方でずーと待っている訳ですよ。役作りで。入れないんです」と説明。

また、共演者にいかりや長介さん、小野武彦らもおり「みんな、にぎやかにやって、うらやましくてうらやましくて、それが凄く辛くてストレス溜まって」と振り返った。

ところが「オンエアされた時にかみさんが“かっこいいね”って言ってくれたんで。これやろうと思って」と妻の言葉でやる気が出たと明かし、MCの明石家さんまから「それで2本も映画撮ったんか！」と突っ込まれ苦笑いしていた。