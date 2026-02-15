■ミラノ・コルティナオリンピック™ ショートトラック男子1500m準々決勝（日本時間15日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートトラック男子1500mの準々決勝が行われ、日本勢はエースの宮⽥将吾 （23、⽇本通運）が組3着で準決勝進出を決めた。吉永⼀貴 （26、トヨタ⾃動⾞）と渡邊啓太 （33、阪南⼤学）は組4着で、渡邊はタイムで拾われるも、吉永は敗退となってしまった。

1500m準々決勝は各組6人ずつ滑走。上位3人に加え4位の選手で上位3人がこのあと行われる準決勝に進む。日本勢は同種目で入賞はなく、トリノ五輪（06年）の寺尾悟の9位が最高。

3組に登場した宮田は、中盤で2番手に食い込み、残り4周から一時4番手に下がったが、ラスト2周でギアを上げた。落ち着いて外から再び3番手に浮上してフィニッシュ。着順で準決勝進出を果たした。

宮田は10日の1000mでは予選で敗退。混合団体リレーの準々決勝では、日本は2組3着も、宮田がフランス選手と接触したことによるペナルティの失格で、敗退となってしまった。

過去五輪のショートトラックでは、日本は92年アルベールビル五輪、男子5000mリレーで初のメダル（銅）を獲得。98年長野五輪では男子500mで西谷岳文が金、植松仁が銅メダルを獲得した。以降は表彰台から遠ざかっており、今大会でショートトラック28年ぶりのメダルを狙う。

※写真：宮⽥将吾選手

