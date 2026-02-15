◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル 2回目(大会9日目/現地14日)

日本代表からは二階堂蓮選手、小林陵侑選手、中村直幹選手が出場。1回目でトップに立った二階堂選手が2回目でも安定したジャンプをそろえ銀メダルを獲得しました。

二階堂選手は、試合前のトライアルで131メートルを記録。日本勢トップの2位につけ、調子の良さをみせます。そして本番1回目でも140メートルの大ジャンプ。154.0ポイントの高得点を記録し全体1位となります。

そして勝負の2回目、ドメン・プレブツ選手が大ジャンプをみせるなか、二階堂選手も136.5メートルを飛びます。どちらが金メダルとなるか、得点が出るのを待ちますが、わずかに及ばず2位となり銀メダル獲得となりました。

11位で2回目に臨んだ小林選手は138.5メートルの大ジャンプで、合計284.5ポイント。一時トップに立ちますが6位、21位の中村選手は134.5メートルを飛び、合計257.2ポイントで16位となり、競技を終えました。

▽2回目の結果1位ドメン・プレブツ 141.5m 合計301.8ポイント2位二階堂蓮 136.5m 合計295.0ポイント3位カツペル・トマシャク 138.5m 合計291.2ポイント-----6位小林陵侑 138.5m 合計284.5ポイント16位中村直幹 134.5m 合計257.2ポイント