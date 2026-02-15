「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

２２年北京五輪ラージヒル銀メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は、２回目で１３８・５メートルのビッグジャンプ。こん身のガッツポーズを作ったが、メダル獲得はならなかった。２本トータルで６位だった。

１回目は１３１メートルで飛型点と合わせて１１位。同じ日本の二階堂蓮がビッグジャンプでトップに立つ中、２本目に意地を見せた。１３８・５メートルのビッグジャンプで、右手を下から突き上げた。

日本ジャンプ界初の五輪連覇を目指したノーマルヒルでは８位に終わり、メダル獲得も逃した。無念の結果に終わったが、「まぁそういう日。２本まとめられた僕としてはいい経験。まぁそういう日（笑）」とあっけらかん。気持ちを切り替え、２番手として出場した団体では銅メダル獲得に貢献した。

２２年北京五輪では、日本男子として１９９８年長野大会の船木和喜以来となる２４年ぶりの金メダルを獲得。ラージヒルでも銀メダルを獲得した。翌年の２３年４月にはプロ転向を発表。自身の欧州でのニックネームを用いた新チーム「チームＲＯＹ」を立ち上げ、独り立ちした。心機一転、第一人者として業界をけん引してきた。

◆小林陵侑（こばやし・りょうゆう）１９９６年１１月８日、岩手県八幡平市出身。小学１年からスキーを始めた。複合とジャンプに取り組んだが、１５年に土屋ホームに入社し、ジャンプに専念。１８年平昌五輪代表となり、２２年北京五輪は個人で金１銀１。Ｗ杯では通算３７勝で、１８−１９年と２１−２２年シーズンに個人総合優勝を達成。２３年にプロに転向し、チームＲＯＹを設立。ジャンプ一家で兄・潤志郎は平昌＆北京五輪に出場し、姉・諭果、弟・龍尚も選手。１７４センチ、５９キロ。