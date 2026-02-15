俳優の柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。現在は秋田に在住しているが、家族が秋田に馴染んだきっかけを明かした。

柳葉は2006年に故郷である秋田に移住。「家族が一緒にいてくれているのが大きいですよね。東京に骨を埋める気はなかったので、家族持ったら秋田戻ろうと」思っていたという。

MCの明石家さんまが「奥さんも賛成？」と聞くと「って話をしていたんですけど、いざ娘が幼稚園に入る時にいいタイミングだと思って話したら“聞いてません”って言われて。“あんだけしゃべっていたのに”って思って。やばいぞ、帰れないぞと思って」と焦ったという。だが「小学校入学するまで、ちょっと考えてみてくれない？」と言うと、妻も娘が小学校に入るタイミングで「何もしないで嫌だと言いたくないから行きますわ」と言ってくれたため、秋田に引っ越しが決まった。

だが、「言葉もわからない。スーパーに行けば、柳葉の嫁だ、今日の晩御飯は何だ？みたいな…相当辛い思いをしたと思う」という状況に、「1カ月おきに“帰る”って言われ」、2年目に入った時に「俺が何か動かないかんと思って、PTA活動を始めたんですよ」と明かした。

柳葉は「学年部長っていうのをやらせてもらって。そこらへんからほかの保護者の方とのつながりができて、かみさんもなんとなく」生活に馴染んできたと笑顔を見せた。