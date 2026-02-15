セリエA 25/26の第25節 ラツィオとアタランタの試合が、2月15日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

25分、アタランタが選手交代を行う。オネスト・アーノル（DF）からセアド・コラシナツ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の41分に試合が動く。アタランタのエデルソン（MF）がPKを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。0-1とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

アタランタは後半の頭から2人が交代。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）、ラザール・サマルジッチ（MF）に代わりオディロン・コスヌ（DF）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）がピッチに入る。

46分、ラツィオが選手交代を行う。マリオ・ヒラ（DF）からパトリック（DF）に交代した。

60分アタランタが追加点。ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）のアシストからニコラ・ザレフスキ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが0-2で勝利した。

なお、ラツィオは78分にケネス・テーラー（MF）に、またアタランタは10分にジョルジオ・スカルビーニ（DF）、11分にオネスト・アーノル（DF）、74分にロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、90+1分にベラト・ジムシティ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

